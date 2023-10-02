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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НЕ ОСТАВЛЯЮТ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В РОССИИ


13:02 03.10.2023

Лукашенко сегодня на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров коснулся вопроса создания собственных портовых мощностей в России.

Он спросил у участников совещания, что сделано в этом направлении и что еще предстоит сделать.

"Опять же, разночтения. Одни говорят, что нам достаточно Бронки (глубоководный порт Санкт-Петербурга - прим.) и еще какого-то порта в Мурманске. Иван Иванович (генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый - прим.) говорит, что не надо отказываться от еще одного порта, который нам предлагают, надо вести переговоры и договариваться", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что разговаривал на эту тему с Путиным и никакого отторжения у него не было.

"Дословно: "Если ты хочешь грузить, работать и иметь собственность в других портах под Ленинградом, я поддержу". Вот дословно, что было сказано. Хотя мы понимаем, что портовые мощности, портовые хозяйства - это вещь очень серьезная. Интересы там пересекаются колоссальные, но тем не менее поддержка со стороны России есть. Работайте", - поставил задачу Лукашенко.
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