Лукашенко сегодня на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров коснулся вопроса создания собственных портовых мощностей в России.

Он спросил у участников совещания, что сделано в этом направлении и что еще предстоит сделать.

"Опять же, разночтения. Одни говорят, что нам достаточно Бронки (глубоководный порт Санкт-Петербурга - прим.) и еще какого-то порта в Мурманске. Иван Иванович (генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый - прим.) говорит, что не надо отказываться от еще одного порта, который нам предлагают, надо вести переговоры и договариваться", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что разговаривал на эту тему с Путиным и никакого отторжения у него не было.

"Дословно: "Если ты хочешь грузить, работать и иметь собственность в других портах под Ленинградом, я поддержу". Вот дословно, что было сказано. Хотя мы понимаем, что портовые мощности, портовые хозяйства - это вещь очень серьезная. Интересы там пересекаются колоссальные, но тем не менее поддержка со стороны России есть. Работайте", - поставил задачу Лукашенко.