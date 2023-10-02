Концерн FAW привозит в Минск свой новый автомобиль – Bestune T90.

Таким образом, Беларусь станет 2-й страной после Китая, где состоится официальная премьера кроссовера. Посетители международной автомобильной выставки «Авто Экспо-2023» первыми увидят этот стильный пятиместный автомобиль D-класса.

Помимо кроссовера T90, FAW также представит Jetta VА3 и свой первый электромобиль FAW Bestune NAT. Клиентам, которые заключат договор на приобретение авто на выставке, предложат особые условия.

Дистрибьютор представит на «Авто Экспо-2023» весь доступный модельный ряд. Главным героем стенда FAW станет Bestune T90. Это первый кроссовер, созданный в новой стилистике бренда, – инновационный, технологичный, дерзкий. Автомобиль представлен в двух модификациях – с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2 л мощностью 169 и 252 «лошадей» соответственно. T90 оснащен классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, известным своей долговечностью. Максимальная скорость кроссовера составляет 200 км/ч либо 220 км/ч. T90 можно приобрести на выставке либо после нее – в салонах автодилеров по всей стране.

Второй новинкой от китайского концерна на выставке выступит электромобиль – FAW Bestune NAT. Электрокар отличает оригинальный лаконичный дизайн и необычные пропорции кузова. NAT оснащен батареей от BYD емкостью 55 кВТ/ч, обеспечивающей запас хода по циклу NEDC 420 км. Большой пассажирский салон делает это авто уникальным, потому что им удобно пользоваться в качестве семейного или корпоративного автомобиля, либо использовать для парка такси.

В салонах автомобиль появится этой осенью. А в начале 2024 года на белорусский рынок придет еще одна новинка от FAW – Jetta VА3, созданный в партнерстве с Volkswagen AG.

Официальным дистрибьютором FAW в Беларуси выступает эксперт отечественного авторынка – «ФелОкт-сервис».

Больше деталей о новинках, а также о других моделях от китайского автопроизводителя FAW, которые представлены на рынке Беларуси, можно узнать на стенде компании на «Авто Экспо-2023».

Первые автомобили FAW Bestune появились на рынке Беларуси лишь весной текущего года.