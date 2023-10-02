|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
12:16 03.10.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 2 октября 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «КарбонТехБел» (КНР).
Инициатором проекта выступает китайская компания «Цзялун (Гонконг) Technology Co., Ltd».
Как сообщает сайт парка, резидент парка будет выпускать продукцию из композитных материалов, а также изделия медицинского назначения.
Проект имеет импортозамещающий характер. Производимые компанией изделия предназначены для внутреннего рынка Беларуси, а также будут экспортироваться в страны ЕАЭС.
Планируется создание не менее 100 высокопроизводительных рабочих мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
Курсы в банках
на 03.10.2023
Конвертация в банках
на 03.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте