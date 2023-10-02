ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12:16 03.10.2023 В индустриальном парке «Великий камень» 2 октября 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «КарбонТехБел» (КНР). Инициатором проекта выступает китайская компания «Цзялун (Гонконг) Technology Co., Ltd». Как сообщает сайт парка, резидент парка будет выпускать продукцию из композитных материалов, а также изделия медицинского назначения. Проект имеет импортозамещающий характер. Производимые компанией изделия предназначены для внутреннего рынка Беларуси, а также будут экспортироваться в страны ЕАЭС. Планируется создание не менее 100 высокопроизводительных рабочих мест.