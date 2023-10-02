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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВЪЕЗД В ЕВРОСОЮЗ СУЩЕСТВЕННО НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ – ГПК БЕЛАРУСИ
11:35 03.10.2023
Очереди фур на въезд в Евросоюз существенно не изменились. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Отмечается, грузовой транспорт ожидает оформления на всех направлениях в ЕС. Свыше 570 фур фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию 31% большегрузов от нормы. Сотрудники 🇵🇱польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) и латвийского Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму на 59% и 68% соответственно.
«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники за сутки пропустили на свою территорию 31% авто от нормы. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.
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