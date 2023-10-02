В Беларуси на 3 октября намолочено 7955,0 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 6914,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в регионах республики убрали 68,6 тыс. га кукурузы на зерно и намолотили 537,1 тыс. тонн при урожайности 78,3 ц/га.

К настоящему времени собрано 15906,5 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 48,9 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.

Заготовку льнотресты завершили все регионы страны.

Сельхозорганизации накопали 545,1 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,8 ц/га и 1560,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 454,7 ц/га.

Озимых зерновых на зерно посеяно на 1226,6 тыс. га, или 79,8% к плану.