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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО ПОЧТИ 8 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:48 03.10.2023
В Беларуси на 3 октября намолочено 7955,0 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 6914,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в регионах республики убрали 68,6 тыс. га кукурузы на зерно и намолотили 537,1 тыс. тонн при урожайности 78,3 ц/га.
К настоящему времени собрано 15906,5 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 48,9 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
Заготовку льнотресты завершили все регионы страны.
Сельхозорганизации накопали 545,1 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,8 ц/га и 1560,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 454,7 ц/га.
Озимых зерновых на зерно посеяно на 1226,6 тыс. га, или 79,8% к плану.
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