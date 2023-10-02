Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказало о ценовой ситуации на потребительском рынке в августе 2023 г.

Как пишет ведомство, в августе 2023 года в очередной раз обновился минимум годовой инфляции, зафиксированный в Беларуси: она замедлилась до 2,3% (2,7% месяцем ранее). К предыдущему месяцу отмечается дефляция: потребительские цены снизились на 0,3%, к декабрю 2022 г. прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 2,9%.

В отчетном месяце по отношению к июлю прирост базовой инфляции в годовом выражении замедлился на 0,9% до 0,2%. Прирост цен (тарифов) в сфере постоянно регулируемого ценообразования ускорился на 0,2% до 6,5%, на плодоовощном рынке – на 8,5% до 11,6%. При этом цены (тарифы) во всех компонентах годовой инфляции находятся в рамках целевой траектории.

Наибольший вклад в замедление инфляционных процессов в годовом выражении обеспечило снижение цен на непродовольственные товары на 2,6% (август 2023 г. к августу 2022 г.), в результате чего влияние данной группы товаров на годовую инфляцию сократилось на 0,2 процентного пункта до «минус» 0,8%. Вклад цен на продовольственные товары снизился на 0,15 процентного пункта до 1,4%, тарифов на услуги – на 0,02 процентного пункта до 1,6%.

Основное влияние на замедление инфляционных процессов в Беларуси (на фоне сохранения ценового регулирования) оказывает снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции (на 1,9% в годовом выражении), умеренный прирост цен производителей потребительских товаров (1,7% за прошедшие двенадцать месяцев), укрепление белорусского рубля к российскому – валюте основного торгового партнера, а также снижение годового прироста мировых цен на сырьевые и продовольственные товары.

Сохраняется тенденция к замедлению цен в годовом выражении на большинство товаров отечественного производства. Например, прирост цен на молоко и молочные продукты сократился на 1,4% до 8,1% в годовом выражении, хлеб и изделия хлебобулочные – на 1,3% до 1,1%, мясо и мясопродукты – на 1,1% до 1,2%, масло сливочное – на 0,3 процентного пункта до 9,3%. Цены на муку пшеничную за прошедшие двенадцать месяцев снизились на 1,5%.

Подавляющее большинство товаров критического импорта в августе 2023 г. к аналогичному месяцу 2022 года снизились в цене от 0,4% до 21,1%.

Обувь подешевела на 0,4% в годовом выражении, текстильные изделия – на 2,5%, рыба и рыбопродукты – на 2,8%, синтетические моющие средства – на 3,2%, электротовары – на 5,1%, мебель – на 5,1%, строительные материалы – на 5,8%, телевизоры – на 8,1%, крупа и бобовые – на 12,8%, масло растительное – на 21,1%.

В августе по отношению к июлю текущего года отмечается сезонное снижение цен на овощи (на 36,4%) и картофель (на 27,7%), что обеспечило наибольший вклад в снижение ИПЦ за месяц.

Капуста за месяц снизилась в цене на 39,5%, лук – на 28,5%, свекла – на 17,5%, морковь – на 44,9%, помидоры – на 62,8%, перец сладкий – на 17,3%.

Отмечается также удешевление товаров критического импорта.

Цены на рыбу и рыбопродукты снизились на 0,6%, на чай – на 1,3%, на кофе – на 0,1%, на крупу и бобовые – на 0,7%, на виноград – на 20%, на одежду – на 0,03%, легковые автомобили – на 0,5%, ковры и ковровые изделия – на 0,5%.

Вместе с тем зафиксирован прирост цен (тарифов) на отдельные продовольственные товары: на хлеб и изделия хлебобулочные – на 0,2% в августе к июлю 2023 г., на мясо и мясопродукты – на 0,4%, сыры – на 0,5%, молоко и молочные продукты – на 0,6%.

На непродовольственные товары: на бытовые электротовары – на 0,4%, медикаменты (включая товары медицинского назначения) – на 1,2% и бытовые услуги (на 0,3%), медицинские услуги (на 0,5%) и услуги воздушного пассажирского транспорта (на 2,2%).

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в августе текущего года по отношению к предыдущему месяцу повышены цены (тарифы) на водку (на 0,1%), табачные изделия (на 0,3%), лекарственные препараты (на 1,2%).