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ЭКОНОМИКА РБ
В ОТНОШЕНИИ 500 ГРУЗОВИКОВ ТАМОЖЕННИКИ СЕЙЧАС СОВЕРШАЮТ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ТОВАРОВ НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
10:13 03.10.2023
В отношении порядка 500 грузовиков таможенники сейчас совершают операции по перегрузке товаров на белорусско-польском направлении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на стоянках 5-ти специально установленных мест есть возможность разместиться еще 300 транспортным средствам.
На белорусско-литовском направлении загрузка меньше - в 11 местах операции по перецепке и перегрузке совершаются в отношении около 300 грузовиков.
На границе с Латвией в 4 местах таможенники оформляют около 50 машин.
В общей сложности во всех 20 специально установленных по стране местах для перегрузки товаров и перецепки транспортных средств могут одновременно разместиться более 2300 грузовиков.
За загруженностью таких мест можно следить на портале таможенных органов.
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