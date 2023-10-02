В отношении порядка 500 грузовиков таможенники сейчас совершают операции по перегрузке товаров на белорусско-польском направлении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на стоянках 5-ти специально установленных мест есть возможность разместиться еще 300 транспортным средствам.

На белорусско-литовском направлении загрузка меньше - в 11 местах операции по перецепке и перегрузке совершаются в отношении около 300 грузовиков.

На границе с Латвией в 4 местах таможенники оформляют около 50 машин.

В общей сложности во всех 20 специально установленных по стране местах для перегрузки товаров и перецепки транспортных средств могут одновременно разместиться более 2300 грузовиков.

За загруженностью таких мест можно следить на портале таможенных органов.