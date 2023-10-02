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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕХНОПАРКУ БГУИР ПРИСВОЕН СТАТУС СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


09:44 03.10.2023

Унитарному предприятию «Научно-технологический парк БГУИР» присвоен статус субъекта инновационной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте БГУИР.

Отмечается, что в настоящее время научно-технологический парк БГУИР - это коллектив из десяти высококвалифицированных специалистов, включая инженеров-конструкторов, программистов, электроников с опытом научно-производственной работы в области техники сверхвысоких и крайне высоких частот. В современных условиях персонал является ключевым активом технопарка, обеспечивающим его конкурентоспособность и устойчивое развитие. Технопарк ведет опытно-конструкторские работы в области разработки и изготовления сверхвысокочастотных модулей и узлов, используемых в составе сложных радиоэлектронных устройств и систем.

Получение статуса субъекта инновационной инфраструктуры открывает новые возможности для оказания услуг будущим резидентам научно-технологического парка: малым и средним предприятиям, планирующим или ведущим инновационную деятельность в области информатики и радиоэлектроники.

«Мы готовы оказывать услуги по подготовке бизнес-планов инновационных проектов, организации и проведению маркетинговых исследований, содействию в создании производств по выпуску новой или усовершенствованной продукции, продвижению инноваций на внутренний и внешний рынок, привлечению инвестиций и многого другого для осуществления материально-технического и организационно-методического обеспечения деятельности резидентов», - рассказал директор научно-технологического парка БГУИР Алексей Волынец.

На сегодня технопарком заключены соглашения о сотрудничестве с центрами трансфера технологий, центрами инкубации и акселерации Российской Федерации и Узбекистана. Планами развития технопарка предусмотрена реконструкция здания для размещения резидентов, а также создание на его площадях производственного участка по серийному выпуску сверхвысокочастотного оборудования и приборов. Получение статуса субъекта инновационной инфраструктуры открывает доступ к инновационным фондам, средства которых могут быть использованы на развитие материально-технической базы для реализации инновационных проектов технопарка и его резидентов.

Сегодня технопарк находится в стадии активного набора резидентов и приглашает к дальнейшему сотрудничеству как в качестве резидентов технопарка, так и для реализации совместных инновационных проектов.
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