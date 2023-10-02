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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:37 03.10.2023
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 сентября 2023 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br192,83 (ранее Br192,16), серебро – Br2,38 (ранее Br2,43), платина – Br94,62 (ранее Br96,70); палладий – Br130,92 (ранее Br122,13); родий – Br407,22 (ранее Br400,48), рутений – Br47,96 (ранее Br46,00); иридий – Br484,77 (ранее Br445,21), осмий – Br41,26 (ранее Br39,57).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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