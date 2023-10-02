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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ 9% ПРОДАВЦОВ КВАРТИР В МИНСКЕ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ, НО СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕТР ВЫРОСЛА


18:05 02.10.2023

За неделю, с 25 сентября по 2 октября, в Минске 9% продавцов квартир снизили цены, но средняя цена за метр все равно выросла. Об этом пишет Realt.

Согласно информации, за последнюю неделю сентября число объявлений в базе Realt практически не изменилось и составляет 15,8 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 9% из них, средний размер скидки варьировался от $200 до $2000. В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1000 до $4000. Также было размещено более 1 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,4% и составил $1379. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1541, что на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник.

Все представленные ниже данные рассчитаны на основе всей базы объявлений (с учетом объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках в Октябрьском, Центральном и Московском районах).

Количество объявлений в разрезе числа комнат увеличилось в части 1- и 2-комнатных квартир: их стало больше на 0,2% в обоих случаях. «Трешек» и «четырешек» стало меньше на 0,8% и 0,2% соответственно.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось только в трех районах: Первомайском (+7%), Центральном (+3%) и Партизанском (+1%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Ленинском — минус 5%.

В разрезе числа комнат существенный рост средних цен отмечался у 1-комнатных квартир — плюс 1,5%. Снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло только у 3-комнатных — минус 0,4%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Советском — плюс 1,8%. В то же время существеннее всего цены снизились в Октябрьском районе — минус 1,2%.
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