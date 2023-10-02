Национальный центр маркетинга впервые организует 14 ноября 2023 г. в Минске форум для белорусского бизнес-сообщества «Лига экспорта», призванный собрать в одно время и на одной площадке ведущих национальных экспертов в области внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, мероприятие ориентировано как на представителей малого и среднего бизнеса, которые делают свои первые шаги в выходе на зарубежные рынки, так и на крупные организации, заинтересованные в получении информации о последних тенденциях актуальной внешнеэкономической повестки.

Идея Национального центра маркетинга организовать данный форум лежала в плоскости решения трех основных задач.

Первая задача - сформировать у бизнеса целостную картину о существующих механизмах сопровождения экспорта: не только рассказать о том, что каждый белорусский экспортер может рассчитывать на поддержку национальных институтов поддержки экспорта, но и, самое главное, объяснить, как распределяются между ними функции, какими инструментами они владеют и, соответственно, к кому по какому вопросу можно обращаться.

Вторая – максимально структурированно и практико-ориентированно рассмотреть все этапы экспортной цепочки, через которые проходит любая компания, заинтересованная во внешних рынках: начиная от разработки грамотной маркетинговой бизнес-стратегии, заканчивая поставкой продукта до конечного потребителя.

Третья – организовать живой конструктивный диалог между структурами поддержки ВЭД и бизнес-сообществом Беларуси: рассмотреть практические кейсы, обсудить реальные проблемы и потребности, услышать мнение бизнеса по актуальным вопросам, в частности по формированию в Республике Беларусь механизма «одного окна ВЭД», сделать выводы и взять их в работу.

В качестве спикеров на мероприятие приглашены руководители всех основных институтов нефинансовой поддержки экспорта (Национальный центр маркетинга, Белорусская торгово-промышленная палата, Агентство внешнеэкономической деятельности), а также наиболее крупные игроки на белорусском рынке, работающие в сфере ВЭД, маркетинга, электронной торговли, финансовой поддержки экспорта, таможни и логистики.

Более подробно с программой форума можно ознакомиться по ссылке.

В случае заинтересованности в участии компаниям необходимо только заполнить регистрационную форму. Участие белорусских компаний в мероприятии осуществляется на бесплатной основе.