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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ


17:36 02.10.2023

В Беларуси завершилась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«Госэнергогазнадзор зарегистрировал 29 642 паспорта готовности потребителей тепловой энергии и 10 319 паспортов готовности теплоисточников», - говорится в сообщении.

В ходе подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой работе в осенне-зимний период филиалами Госэнергогазнадзора особое внимание уделялось качеству работ по техобслуживанию, ремонту и замене теплоустановок, трубопроводов, тепловых сетей, внутренних систем теплопотребления, техническому состоянию внутренних и внешних инженерных коммуникаций, приборов учета и автоматики регулирования тепловой энергии.

На контроле были также результаты проведенных гидравлических испытаний теплоустановок и тепловых сетей, работ по восстановлению нарушенных изоляционных покрытий на трубопроводах, другом оборудовании систем теплопотребления.
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