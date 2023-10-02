С целью упрощения работы отечественных молокоперерабатывающих предприятий на зарубежных рынках и обеспечения прозрачного рыночного ценообразования на продукцию молочной отрасли Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) рассматривает возможность внедрения биржевых адресных сделок при реализации молокопродуктов на экспорт. Об этом сообщил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе совещания с руководством и специалистами по ВЭД ведущих предприятий молочной отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, помимо участников рынка, на мероприятии присутствовали представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По словам руководителя биржи, механизм адресных сделок, который уже успешно применяется при экспорте пиломатериалов, позволит белорусским молокозаводам, не нарушая сложившихся торговых отношений и с соблюдением законодательства, заключать экспортные контракты с конкретными покупателями и при этом пользоваться всем набором биржевых инструментов минимизации рисков.

«Биржевые адресные сделки доказали свою эффективность на примере экспорта пилопродукции, и сейчас это признают даже те, кто изначально скептически относились к данному механизму. Практика показала, что это максимально гибкое решение, учитывающее интересы всех сторон: государства, белорусских производителей и иностранных потребителей. За счет адресных сделок обеспечивается прозрачное формирование экспортных цен, которые не могут быть ниже биржевых котировок, сохраняются и укрепляются долгосрочные взаимоотношения с зарубежными контрагентами, а также снижаются риски, связанные с внешнеторговой деятельностью, поскольку биржа контролирует исполнение обязательств продавцом и покупателем», - отметил Александр Осмоловский.

Кроме того, председатель правления БУТБ подчеркнул, что на фоне ускорения процессов цифровизации во всех отраслях экономики и ужесточения конкуренции на мировых рынках развитие электронной биржевой торговли и расширение сферы использования биржевого механизма является одной из составляющих экономической безопасности страны.

«Главная функция биржи как одного из элементов экономики —оказание содействия экспорту белорусских товаров и диверсификация рынков сбыта. В рамках выполнения данной функции мы решаем две основные задачи. Первая — это построение прозрачного торгового механизма, основанного на принципах свободного ценообразования и конкуренции, а вторая — формирование реальных цен на стратегически значимые товары, к которым в том числе относится и молочная продукция. Поэтому от того, насколько эффективно налажен процесс реализации таких востребованных за рубежом товарных позиций, как сухое молоко или сливочное масло, в определенной степени зависит благосостояние нашей страны и ее граждан», - считает Александр Осмоловский.

Возможность регистрации биржевых адресных сделок при экспорте пиломатериалов доступна на БУТБ с 22 июня 2023 г. За чуть более трех месяцев, прошедших с этой даты, адресным механизмом воспользовались свыше 50 белорусских и иностранных компаний, а на внешние рынки было реализовано почти 160 тыс. куб. м пилопродукции.