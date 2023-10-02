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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 14 ТЫС. ТЫС. НАРУШЕНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
17:06 02.10.2023
За время уборочной кампании в Беларуси мобильными группами проведено порядка 1350 мониторингов в сельскохозяйственных организациях, по результатам которых руководителям рекомендовано устранить около 14 тыс. нарушений требований по охране труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, основными нарушениями являлись: эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей; допуск к выполнению работ с повышенной опасностью работников без проведения инструктажей по охране труда, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда; необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование работниками выданных им средств индивидуальной защиты.
По результатам рейдов мобильных групп предложено приостановить работу порядка 600 станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников.
Из-за непроведения инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствия средств индивидуальной защиты отстранялись от работы свыше 1,6 тыс. человек.
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