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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ 4.0 В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


15:53 02.10.2023

Успешно завершен проект Минэкономики и ЮНИДО по внедрению технологий Индустрии 4.0 в Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, все цели и задачи проекта выполнены.

В значительной степени успех проекта достигнут благодаря устойчивому финансированию со стороны Российской Федерации через трастовый фонд Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), а также тесному партнерству с Брестским облисполкомом, Брестским научно-технологическим парком и Брестским государственным техническим университетом.

С ключевыми аспектами и достижениями можно ознакомиться в видеороликах:

работа по созданию центра Индустрии 4.0;

обучающий компонент по тематике Индустрии 4.0;

«Цех №16» – инновационный демонстрационный центр Индустрии 4.0.

Системная работа Министерства экономики, ЮНИДО и Российской стороны позволяет, опираясь на результаты данного проекта, расширить сотрудничество по внедрению технологий Четвертой промышленной революции на другие регионы Беларуси.

Новый проект международной технической помощи «Содействие внедрению технологий Четвертой промышленной революции в Могилевской области Беларуси» одобрен постановлением Совета министров от 8 сентября 2023 г. № 592 «Об одобрении проекта международной технической помощи».
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