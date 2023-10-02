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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА МОГИЛЕВСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ
15:19 02.10.2023
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области совместно с областным Комитетом госконтроля пресечена незаконная схема возврата из бюджета налогов могилевской коммерческой компанией, осуществлявшей поставки товаров на предприятия кондитерской отрасли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, для возврата из бюджета налогов директор компании инициировал регистрацию в Смоленске на подставное лицо субъекта хозяйствования, которым сам же фактически и руководил. Впоследствии могилевская фирма оформляла фиктивные документы об отгрузках товаров в адрес подконтрольного российского субъекта, от имени которого оформлялись документы на поставку этих же товаров по завышенным ценам в адрес различных предприятий кондитерской отрасли Республики Беларусь.
При этом товар напрямую поставлялся от могилевской компании в адрес белорусских предприятий.
Применение данной схемы с оформлением фиктивных документов позволило могилевскому бизнесмену незаконно возвратить из бюджета налог на добавленную стоимость на сумму более 230 тыс. рублей.
По фактам налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании и двоих его соучастников возбуждено уголовное дело.
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