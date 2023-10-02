ЭКОНОМИКА РБ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» СОСТОИТСЯ В ВИТЕБСКЕ

15:08 02.10.2023 5-6 октября 2023 г. в Витебске состоится научно-практическая конференция с международным участием «Функциональная оториноларингология». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Организатором выступает Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. Согласно информации, трансляция всех докладов будет доступна на сайте университета зарегистрированным участникам в течение 30 дней.