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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» СОСТОИТСЯ В ВИТЕБСКЕ
15:08 02.10.2023
5-6 октября 2023 г. в Витебске состоится научно-практическая конференция с международным участием «Функциональная оториноларингология». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Организатором выступает Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет.
Согласно информации, трансляция всех докладов будет доступна на сайте университета зарегистрированным участникам в течение 30 дней.
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