|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
14:30 02.10.2023
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии тканей и трикотажных полотен стоимостью свыше 72 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар вез в грузовике IVECO польский перевозчик через пункт пропуска «Козловичи».
Нарушение выявлено при проведении таможенного досмотра: установлено, что сведения в документах не соответствуют фактическому количеству рулонов с тканями и полотнами. Около 270 рулонов общей площадью более 16 тыс. кв. м оказались «лишними». Соответственно, в бюджет не было доплачено около 12 тыс. рублей таможенных платежей. А предусмотренный за такое нарушение штраф составит до 21 тыс. рублей.
Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
Курсы в банках
на 02.10.2023
Конвертация в банках
на 02.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте