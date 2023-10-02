Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии тканей и трикотажных полотен стоимостью свыше 72 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар вез в грузовике IVECO польский перевозчик через пункт пропуска «Козловичи».

Нарушение выявлено при проведении таможенного досмотра: установлено, что сведения в документах не соответствуют фактическому количеству рулонов с тканями и полотнами. Около 270 рулонов общей площадью более 16 тыс. кв. м оказались «лишними». Соответственно, в бюджет не было доплачено около 12 тыс. рублей таможенных платежей. А предусмотренный за такое нарушение штраф составит до 21 тыс. рублей.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование).