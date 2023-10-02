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ЭКОНОМИКА РБ


ХИМИКИ БГУ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ СМАРТ-МАТЕРИАЛОВ


13:59 02.10.2023

Химики БГУ разработали новый метод получения смарт-материалов или «умных» материалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, они способны выполнять сложные химические функции. Например, хранить, транспортировать и осуществлять управляемое выделение активных химических веществ, обеспечивать условия для эффективного протекания сложных химических процессов и др.

Научные исследования ведутся на кафедре неорганической химии химического факультета под руководством профессора Татьяны Свиридовой. На данном этапе разработан новый метод синтеза оксидных соединений молибдена, ванадия, вольфрама с необычной канально-слоистой структурой за счет использования принципов химической самосборки оксо-ионов в растворе. Эти оксидные фазы с ажурной структурой крайне сложно получить традиционными методами химического синтеза. Отличительная способность полученных химиками БГУ смарт-материалов – это возможность накапливать заряд или удерживать во внутреннем объеме молекулы малых размеров. Необычная канальная структура полученных оксидных соединений открывает перспективы целого ряда практических приложений.

Например, среди полученных учеными БГУ смарт-материалов –фотоаккумулирующие стеновые покрытия для помещений медицинского назначения. Такие «умные» материалы способны накапливать заряд при облучении, а затем длительное время (десятки часов) генерировать пероксид водорода, обеспечивая сохранение стерильности. Также разработаны катализаторы для очистки нефтяного сырья от примеси серы, которые работают при температуре чуть выше 100 °С. На основе синтезированных материалов получены оригинальные покрытия для активной защиты металлов от коррозии, содержащие наноконтейнеры, которые в состоянии выпускать химические соединения для подавления коррозии.

Научные исследования коллектива химиков под руководством Татьяны Свиридовой закладывают новое направление в химическом материаловедении. Эффективность исследований подтверждена десятью евразийскими и отечественными патентами.
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