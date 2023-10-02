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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 4 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
13:47 02.10.2023
4 октября 2023 года генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк проведет прямую телефонную линию для граждан и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, звонки будут приниматься с 14.00 до 20.00 по минскому номеру телефона (+375-17) 221-00-81.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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