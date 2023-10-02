4 октября 2023 года генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк проведет прямую телефонную линию для граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, звонки будут приниматься с 14.00 до 20.00 по минскому номеру телефона (+375-17) 221-00-81.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).