Минстройархитектуры настоятельно рекомендует включить объекты в единый реестр объектов капитального строительства (ОКС), чтобы не допустить нарушения законодательства, в том числе проблем при приемке объекта в эксплуатацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в соответствии с положением об информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» (единый реестр ОКС), утвержденным постановлением Совета министров от 19.06.2023 № 394 «Об информационных системах в сфере строительства», с 23 октября 2023 года не будет являться объектом госстройэкспертизы проектная документация по объектам строительства, выделяемым в них очередям строительства, по которым отсутствует идентификационный номер объекта капитального строительства, зарегистрированного в едином реестре ОКС.

Другими словами, пояснили в министерстве, если объект строительства не будет зарегистрирован в едином реестре ОКС, проектную документацию к проведению госстройэкспертизы не примут. Это касается не только начинаемых объектов, но и тех, которые находятся в процессе строительства.

Кроме того, в органах Госстройнадзора не будут подлежать регистрации и учету объекты, по которым отсутствует идентификационный номер ОКС, зарегистрированный в едином реестре ОКС. Следовательно, строительство таких объектов будет незаконным.