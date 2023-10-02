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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕКТЫ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДО 23 ОКТЯБРЯ
12:51 02.10.2023
Минстройархитектуры настоятельно рекомендует включить объекты в единый реестр объектов капитального строительства (ОКС), чтобы не допустить нарушения законодательства, в том числе проблем при приемке объекта в эксплуатацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в соответствии с положением об информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» (единый реестр ОКС), утвержденным постановлением Совета министров от 19.06.2023 № 394 «Об информационных системах в сфере строительства», с 23 октября 2023 года не будет являться объектом госстройэкспертизы проектная документация по объектам строительства, выделяемым в них очередям строительства, по которым отсутствует идентификационный номер объекта капитального строительства, зарегистрированного в едином реестре ОКС.
Другими словами, пояснили в министерстве, если объект строительства не будет зарегистрирован в едином реестре ОКС, проектную документацию к проведению госстройэкспертизы не примут. Это касается не только начинаемых объектов, но и тех, которые находятся в процессе строительства.
Кроме того, в органах Госстройнадзора не будут подлежать регистрации и учету объекты, по которым отсутствует идентификационный номер ОКС, зарегистрированный в едином реестре ОКС. Следовательно, строительство таких объектов будет незаконным.
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