В годовой план по модернизации котельных Гомельской области включены 7 объектов в пяти районах.

Как рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома Дмитрий Згурский, выполнены работы по оптимизации режимов, состава основного и вспомогательного оборудования с повышенным расходом топлива и электрической энергии в двух котельных КПУП "Лельком" (Лельчицкого района). Речь идет о таких объектах, как школа в Стодоличах и центральная районная больница.

"Оборудование введено в эксплуатацию", - уточнил Дмитрий Згурский.

Идут работы в двух котельных Мозыря в деревне Дворец Рогачевского района.

На экспертизе находится ПСД по котельным "Северная" в Ветке и в Климовке Гомельского района. Запланированные работы намерены осуществить до конца года.

"Теплоисточники готовы к эксплуатации зимой, а производство работ не повлияет на теплоснабжение потребителей", - заверил Дмитрий Згурский.

Он добавил, что за счет собственных средств предприятий заменили оборудование и модернизировали его в 11 котельных.