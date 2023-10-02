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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОДОВОЙ ПЛАН ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНЫ 7 ОБЪЕКТОВ В ПЯТИ РАЙОНАХ


12:04 02.10.2023

В годовой план по модернизации котельных Гомельской области включены 7 объектов в пяти районах.

Как рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома Дмитрий Згурский, выполнены работы по оптимизации режимов, состава основного и вспомогательного оборудования с повышенным расходом топлива и электрической энергии в двух котельных КПУП "Лельком" (Лельчицкого района). Речь идет о таких объектах, как школа в Стодоличах и центральная районная больница.

"Оборудование введено в эксплуатацию", - уточнил Дмитрий Згурский.

Идут работы в двух котельных Мозыря в деревне Дворец Рогачевского района.

На экспертизе находится ПСД по котельным "Северная" в Ветке и в Климовке Гомельского района. Запланированные работы намерены осуществить до конца года.

"Теплоисточники готовы к эксплуатации зимой, а производство работ не повлияет на теплоснабжение потребителей", - заверил Дмитрий Згурский.

Он добавил, что за счет собственных средств предприятий заменили оборудование и модернизировали его в 11 котельных.
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