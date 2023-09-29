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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ И ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НАЧАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОГРАНИЧНИКОВ
11:39 02.10.2023
Гродненские и гомельские таможенники с 1 октября 2023 года начали выполнять отдельные функции пограничников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гродненские таможенники приступили к выполнению отдельных функций органов пограничной службы в пункте пропуска «Гродно» на железнодорожной станции «Брузги». Такие же обязанности возложены и на гомельских таможенников в автодорожном пункте пропуска «Новая Гута», который в настоящее время закрыт украинской стороной.
Функции пограничников должностными лицами таможни осуществляются в отношении водителей грузовых транспортных средств, членов поездных бригад грузовых железнодорожных составов. Такая работа уже возложена на таможенников в 19 пунктах пропуска. До конца года передача полномочий полностью завершится еще одним автодорожным пунктом пропуска «Берестовица». Как итог, белорусские таможенники будут осуществлять погранконтроль во всех 20 пунктах пропуска на грузовых направлениях.
Данный проект реализовывается таможенными органами совместно с органами пограничной службы с 2019 года.
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