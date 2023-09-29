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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 17,6%


11:24 02.10.2023

Организации негосударственного сектора экономики Витебской области за январь-август 2023 года уплатили в бюджет 517,5 млн рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в сопоставимых ценах возросли на 77,3 млн рублей, или на 17,6%.

Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 29,1%.

По состоянию на 1 сентября 2023 года на налоговом учете Витебской области состояло 14 702 организации негосударственного сектора экономики. По сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, увеличилось на 172.
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