ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР СЧИТАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ ПРИЧИНОЙ РОСТА РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ


11:18 02.10.2023

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают замедление инфляции одной из причин роста реальной зарплаты в Беларуси в августе 2023 года на 15,1% в годовом выражении. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

«Рост показателя связан с повышением номинальной заработной платы (+17,7% г/г в августе) и замедлением инфляции. В целом за январь-август заработная плата в реальном выражении выросла на 9,3% г/г, что стало следствием роста оплаты труда во всех отраслях. При этом с 1 сентября 2023 г. базовая ставка, на основе которой производится начисление оплаты труда работников бюджетных организаций, повысилась на 11,4%», - поясняют эксперты.

Они также сообщили о пересмотре своего прогноза экономического роста Беларуси в сторону повышения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2023
валюта курс
EUR 3.4868
USD 3.2851
RUB 3.3821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 +0.0028
USD 3.2851 -0.0019
RUB 3.3821 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4880
USD 3.2870 3.2940
RUB 3.3420 3.3640
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0590
EUR/RUB 103.5000 104.4000
USD/RUB 97.7500 98.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте