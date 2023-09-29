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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР СЧИТАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ ПРИЧИНОЙ РОСТА РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ
11:18 02.10.2023
Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают замедление инфляции одной из причин роста реальной зарплаты в Беларуси в августе 2023 года на 15,1% в годовом выражении. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.
«Рост показателя связан с повышением номинальной заработной платы (+17,7% г/г в августе) и замедлением инфляции. В целом за январь-август заработная плата в реальном выражении выросла на 9,3% г/г, что стало следствием роста оплаты труда во всех отраслях. При этом с 1 сентября 2023 г. базовая ставка, на основе которой производится начисление оплаты труда работников бюджетных организаций, повысилась на 11,4%», - поясняют эксперты.
Они также сообщили о пересмотре своего прогноза экономического роста Беларуси в сторону повышения.
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