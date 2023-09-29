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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА ФИКСИРУЮТСЯ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ЕС – ГПК БЕЛАРУСИ
10:46 02.10.2023
Очереди грузового транспорта фиксируются на всех направлениях в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузовиков сохраняется на литовском направлении. С пятницы сопредельные контрольные службы в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка) и Мядининкай (Каменный Лог) пропускали на свою территорию менее 21% от нормы, т.е. литовская сторона в двух погранпереходах оформляла 6 фур в час из 31 возможной», - говорится в сообщении.
Грузовой транспорт также ожидал въезда в ЕС перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) и 🇵🇱польским — Кукурыки (Козловичи), их сотрудники приняли на свою территорию 50 и 53% фур.
Вечером 1 октября в очереди на въезд в ЕС находились 445 легковых авто. Наибольшее скопление транспорта — 265 единиц — фиксировалось перед 🇵🇱польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), контрольные службы которого с пятницы оформили всего 34% авто.
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