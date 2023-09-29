В рамках деловой программы 26‑й Международной выставки технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» в Минске прошла ярмарка инновационных разработок, организованная Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, в мероприятии приняли участие более 80 представителей министерств, ведомств и организаций. Это предприятия Национальной академии наук Беларуси, различных министерств – образования, промышленности, связи и информатизации, энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства. А также концерны «Белнефнехим» и «Беллегпром», Государственный военно-промышленный комитет, предприятия – резиденты научно-технологических парков и другие предприятия различных форм собственности.

Участниками презентованы 36 инновационных разработок 20-ти учреждений предприятий, организаций Республики Беларусь и Российской Федерации в самых разных сферах. Их тематика достаточно широка. Это организация импортозамещающих производств, снижение себестоимости продукции машиностроения и металлообработки, энергозатрат при производстве, эксплуатации, тепло- и огнезащите промышленных и гражданских объектов, применение в нефтехимической промышленности и микроэлектронике, решение проблем ресурсосбережения и охраны окружающей среды, дорожного строительства и автомобилестроения и т. д.

В числе представленных разработок – аддитивные нанокомпозиционные вакуумные покрытия на основе легированных кремнием соединений циркония, алюминия–титана–азота Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Покрытия позволяют увеличить износостойкость металлообрабатывающего инструмента, который предназначен для обработки изделий, применяемых в тяжелонагруженных узлах трения автомобильных агрегатов. Разработка Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой – программное обеспечение для анализа изображений микроструктуры металлов – позволяет осуществлять металлографический анализ по цифровому изображению компьютерными методами. В числе ее преимуществ – обеспечение высокой степени достоверности структуры металла, что позволяет избежать ошибки человеческого фактора.