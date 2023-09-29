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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 7,9 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
09:29 02.10.2023
В Беларуси на 2 октября намолочено 7908,9 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 6868,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в областях республики убрано 63,0 тыс. га кукурузы на зерно и намолочено 491,4 тыс. тонн при урожайности 78,0 ц/га.
Зеленой массы кукурузы собрано 15484,2 тыс. тонн.
Уборку гречихи завершили Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 48,7 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
Заготовлено 118,8 тыс. тонн льнотресты.
Сельхозорганизации страны накопали 501,1 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,4 ц/га и 1439,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 453,3 ц/га.
В стране уже посеяно озимых зерновых на зерно на 1153,9 тыс. га, или 75,1% к плану, что превышает показатели прошлого года.
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