В январе-августе 2023 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 2018 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 193,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 80,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 53,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 54,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,2% от общего ввода по области.