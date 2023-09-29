Компания life:) с 10 октября 2023 года добавляет для ряда стран возможность подключать роуминг-пакеты и снижает цены на звонки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться услугой в роуминге как дома можно будет на тарифных планах Бесконечный, Бесконечный+ и Бесконечный Pro. Сейчас услуга доступна только для тарифов линейки Шейк и йо1200. Также в услугу добавятся все роуминг-партнеры, на территории которых можно будет пользоваться трафиком из своего тарифа и экономить на связи.

Пакеты интернета, звонков и SMS станут доступны в Тунисе (Orange Tunisie), Ираке (Korek Telecom), Египте (Orange Egypt) и Индии (Bharti Airtel).

Кроме того, для уменьшится стоимость звонков и интернета. К примеру, звонок в Беларусь будет стоить: из Ирака ― 2,5 руб/мин вместо 11,5, из Туниса ― 2,3 руб/мин вместо 18,4. А в Египте (Orange Egypt) появится возможность пользоваться не только входящими, но и исходящими звонками.

Ознакомиться со всеми изменениями можно здесь.