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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,3%


15:41 29.09.2023

В Могилевской области розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 4242,6 млн рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,5 рубля против 15,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,1% розничного товарооборота области, в январе-августе 2023 г. составил 3906 млн рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 2132,6 млн рублей, или 78,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 196,1 млн рублей, или 111,2% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
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