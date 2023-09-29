В течение трех дней на короткий номер 191 и в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля поступило более 500 сообщений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, большинство из них касалось плохого состояния гравийных дорог от трасс к небольшим населенным пунктам и дачным кооперативам.

Также нарекания вызывает неразворотливость служб по устранению незначительных дефектов дорожного покрытия (зачастую граждане вынуждены обращаться по несколько раз, при этом некоторые заявки остаются неисполненными), непроведение грейдирования дорог, отсутствие у дорог балансодержателей и, как результат, непроведение их ремонта.

В настоящее время Комитет госконтроля обобщает поступившие сообщения, которые будут направлены в Министерство транспорта и коммуникаций и местные органы власти для принятия мер реагирования с предложениями по исправлению ситуации.

Параллельно КГК проводит проверки. В зоне внимания госконтролеров – качество ремонта дорог, снижение стоимости ремонта при закупках стройматериалов и конструкций для дорожного строительства.

Предварительные результаты проверок показывают, что на всех этапах ремонтных работ (от проектирования до выполнения работ) имеются резервы по экономии бюджетных ресурсов. К примеру, в дорожных организациях Гомельской и Могилевской областей еще до начала производства работ КГК выявлены резервы сокращения затрат при ремонте объектов дорожного хозяйства на сумму свыше 7 млн рублей.

Также установлены факты нарушения технологии производства работ на дорогах и отступления от проектных решений. Недостаточными темпами ведется внедрение прогрессивных методов определения дефектности дорог и новых способов производства работ.