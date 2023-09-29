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ЭКОНОМИКА РБ


В ШАРКОВЩИНЕ ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ РАЙОНА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ


14:42 29.09.2023

В Шарковщине открыли обновленную производственную базу района газоснабжения.

Как отметил министр энергетики Виктор Каранкевич, проведенная модернизация объекта обеспечит повышение качества предоставляемых потребителям услуг. Значительно улучшаться условия труда персонала.

Важное преимущество проекта - внедрение современных технологий автоматизации и цифровизации технологических процессов. Данному направлению Министерство энергетики, производственное объединение «Белтопгаз» уделяют особое внимание. Применение передовых решений содействует оптимизации эксплуатационных и трудовых ресурсов, повышению эффективности работы организаций отрасли.

«…реализация таких проектов поэтапно осуществляется во всех регионах страны, в том числе в небольших населенных пунктах», - добавил министр.

Кроме того, сегодня в Шарковщине открылся и новый расчетно-кассовый центр РУП «Витебскэнерго».

Теперь все службы расположены в одном здании, для клиентов созданы максимально комфортные условия.

«В системе Министерства энергетики проходит масштабная модернизация основных производственных фондов – обновляются производственные базы, обеспечивается реконструкция объектов генерации, электрических и тепловых сетей, подстанций различного класса напряжения. Таким образом реализуется важная задача, поставленная Главой государства, - создание комфортных условий проживания граждан нашей страны, в том числе в сельской местности», - отметил Виктор Каранкевич.
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