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ЭКОНОМИКА РБ


ХАКАТОН ПО РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМПАНИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ РЕАЛИЗУЮТ В БГУ


14:38 29.09.2023

Трехдневный хакатон по разработке инновационных решений Space Hackathon with МТС реализуют в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, интенсив позволит участникам воплотить собственный проект и приобрести новые знания, навыки и компетенции в области предпринимательства. В частности, слушатели улучшат навыки технической экспертизы и маркетинговых исследований.

К участию приглашаются все желающие студенты, магистранты и аспиранты белорусских вузов. В состязании можно участвовать индивидуально или в составе команды. Для этого необходимо до 9 октября включительно заполнить анкету.

Ключевой задачей хакатона станет разработка дизайна или программного кода прототипа интерфейса продажи электронных сертификатов в приложении «Мой МТС». Так, в течение трех дней ребята посетят образовательные лекции, по итогам которых смогут воплотить свою идею в коммерческий продукт. Мероприятие развернется с 11 по 13 октября в Минске (ул. Якуба Коласа, 73к3. Начало в 14.00).

В первый день интенсива для слушателей проведут вводные занятия, чтобы ознакомить со спецификой предпринимательской деятельности и функционирования мобильного приложения. После этого участники приступят к генерации и обсуждению идей в командах.

Во второй день перед аудиторией выступят эксперты в области бизнеса, информационных технологий, интернет-продаж и др. Они расскажут об эффективных методах исследования аудитории и составления истории взаимодействия клиента с компанией, а также поделятся собственным опытом создания готовых прототипов будущих разработок. В результате обучающиеся смогут применить знания на практике и воплотить свои инновационные решения.

Защита проектов пройдет 13 октября. В состав жюри войдут резиденты Стартап-центра БГУ, сотрудники МТС. Они оценят соответствие проекта заявленной проблематике и техническому заданию, результаты анализа аудитории, качество презентации и визуализации концепта, оригинальность идеи, активность разработчиков.

Авторы лучшего прототипа интерфейса получат денежный приз и возможность реализовать свой проект в МТС.

Организаторами конкурса выступают Стартап-центр БГУ, молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space BSU и МТС.
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