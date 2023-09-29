В Гомельской области с начала года отремонтировали 150 тыс. кв. м кровель. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский.

По подготовке жилищного фонда области к осенне-зимнему сезону предприятия ЖКХ в целом завершили основные пункты рабочей программы. Так, специалисты провели профилактический ремонт и опрессовку инженерных систем отопления жилых домов и тепловых пунктов, гидропневмопромывку систем отопления, отремонтировали тепловую изоляцию внутридомовых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, бойлеры и водоповысительные установки.

По вводу жилых домов после капитального ремонта по итогам 9 месяцев в регионе планируют выйти на цифру в 409 тыс. кв. м общей площади, или 138 жилых домов.

Дмитрий Згурский добавил, что в этом году дополнительно выделены финансовые ресурсы на ремонт кровель. А это позволяет выполнить больший объем работ.

"По данным на 20 сентября, отремонтировано 150 тыс. кв. м кровель", - уточнил руководитель отрасли.