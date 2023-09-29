|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 150 ТЫС. КВ. М КРОВЕЛЬ
14:17 29.09.2023
В Гомельской области с начала года отремонтировали 150 тыс. кв. м кровель. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский.
По подготовке жилищного фонда области к осенне-зимнему сезону предприятия ЖКХ в целом завершили основные пункты рабочей программы. Так, специалисты провели профилактический ремонт и опрессовку инженерных систем отопления жилых домов и тепловых пунктов, гидропневмопромывку систем отопления, отремонтировали тепловую изоляцию внутридомовых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, бойлеры и водоповысительные установки.
По вводу жилых домов после капитального ремонта по итогам 9 месяцев в регионе планируют выйти на цифру в 409 тыс. кв. м общей площади, или 138 жилых домов.
Дмитрий Згурский добавил, что в этом году дополнительно выделены финансовые ресурсы на ремонт кровель. А это позволяет выполнить больший объем работ.
"По данным на 20 сентября, отремонтировано 150 тыс. кв. м кровель", - уточнил руководитель отрасли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2023
Курсы в банках
на 29.09.2023
Конвертация в банках
на 29.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте