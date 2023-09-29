Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 30 сентября и 1 октября в Могилеве на территории, прилегающей к Дворцу культуры области (пр-т Пушкинский, 7).

Как рассказали в управлении торговли и услуг горисполкома, в субботу, 30 сентября, ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Напомним, в этот день здесь также пройдет праздник урожая «Багач» (начало в 12.00).

В воскресенье, 1 октября, сельскохозяйственная ярмарка у ДК области будет работать с 10.00 до 15.00.