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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ ПРОЙДУТ В МОГИЛЕВЕ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ
13:40 29.09.2023
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 30 сентября и 1 октября в Могилеве на территории, прилегающей к Дворцу культуры области (пр-т Пушкинский, 7).
Как рассказали в управлении торговли и услуг горисполкома, в субботу, 30 сентября, ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Напомним, в этот день здесь также пройдет праздник урожая «Багач» (начало в 12.00).
В воскресенье, 1 октября, сельскохозяйственная ярмарка у ДК области будет работать с 10.00 до 15.00.
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