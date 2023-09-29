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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ИЗ БЕЛАРУСИ ОКОЛО СЕМИ ТОНН ГОВЯДИНЫ
13:31 29.09.2023
Оперативники второго управления ГУБОПиК совместно с сотрудниками спецподразделения ДПС "Стрела" МВД при силовой поддержке бойцов "Алмаза" задержали группу лиц, которые пытались вывезти в Россию почти 7 т говядины.
Как сообщает Telegram-канал МВД, на мясную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие легальность ее приобретения.
В группу входили пятеро жителей Миор в возрасте от 19 до 48 лет. Милиционеры поймали их буквально за руку, не дав груженым автомобилям покинуть Беларусь. Известно, что они планировали реализовать товар в Санкт-Петербурге.
Задержанные помещены в ИВС. Установлена их причастность к аналогичным фактам незаконной деятельности.
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