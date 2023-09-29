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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ФИЗЛИЦА УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 14,3%
13:18 29.09.2023
В январе-августе 2023 года в бюджет Минской области поступило 1208,5 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 29,1% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 151,4 млн рублей в сопоставимых ценах, или на 14,3%.
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