В январе-августе 2023 года в бюджет Минской области поступило 1208,5 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 29,1% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 151,4 млн рублей в сопоставимых ценах, или на 14,3%.