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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ
12:36 29.09.2023
Комитет госконтроля Могилевской области изучил деятельность открытых акционерных обществ «Белорусский цементный завод» (БЦЗ) и «Кричевцементношифер» (ЦШК).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в обществах имеется ряд проблемных вопросов, требующих решения.
Основные из них: убыточность работы, неплатежеспособность, несвоевременное исполнение обязательств по погашению долгов, непринятие достаточных мер по снижению себестоимости цемента, неэффективное взаимодействие в ряде случаев с посредническими структурами при приобретении товарно-материальных ценностей, что приводит к значительному (до 3,5 раза) удорожанию поставленных товаров.
В результате комитет внес предложения БЦЗ и ЦШК для принятия мер дополнительного реагирования, их реализация взята на контроль.
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