Комитет госконтроля Могилевской области изучил деятельность открытых акционерных обществ «Белорусский цементный завод» (БЦЗ) и «Кричевцементношифер» (ЦШК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в обществах имеется ряд проблемных вопросов, требующих решения.

Основные из них: убыточность работы, неплатежеспособность, несвоевременное исполнение обязательств по погашению долгов, непринятие достаточных мер по снижению себестоимости цемента, неэффективное взаимодействие в ряде случаев с посредническими структурами при приобретении товарно-материальных ценностей, что приводит к значительному (до 3,5 раза) удорожанию поставленных товаров.

В результате комитет внес предложения БЦЗ и ЦШК для принятия мер дополнительного реагирования, их реализация взята на контроль.