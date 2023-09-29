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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ЛЕГКОВЫХ АВТО ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
12:22 29.09.2023
Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз легковых авто.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, перемещая через белорусско-латвийскую границу два легковых автомобиля, их стоимость занизили в полтора раза. Таким образом на таможенных платежах намеревались сэкономить порядка 14 тыс. рублей. Штраф же за нарушение законодательства составит до 50 тыс. рублей.
Легковые автомобили TOYOTA SIENNA XLE и TOYOTA SIENNA 2021 г.в. ввозил в Казахстан из Литвы казахский перевозчик. В документах, представленных витебским таможенникам в пункте пропуска «Григоровщина», общая стоимость двух авто составляла порядка 100 тыс. рублей. При проведении проверочных мероприятий установлено, что заявленная стоимость каждого транспортного средства была занижена более чем на 20%. Соответственно, настоящая составила более 170 тыс. рублей.
В отношении казахского перевозчика Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах).
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