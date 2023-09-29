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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,8%
11:56 29.09.2023
В январе-августе 2023 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 9718,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-августа 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 117,4%, в обрабатывающей промышленности – 99,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,2% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,3%.
Индекс промышленного производства за август 2023 г. к августу 2022 г. составил 107,6%, к июлю 2023 г. – 103,9%.
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