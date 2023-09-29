В Беларуси определены 10 тепличных организаций, которые будут производить огурцы и томаты для нужд населения в межсезонный период. Об этом сообщил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик на совещании в правительстве.

Так, ОАО "ДорОРС" организовано производство томатов на площади 2,5 га в межсезонный период с технологией досветки.

"Мы отработаем технологию выращивания томатов в межсезонье, обучим технологов, агрономов, которые затем эти технологии распространят на другие комбинаты страны. А что касается огурцов, мы на финальной стадии. 16 октября уже будем высевать посадочный материал. Мы практически в 6 раз увеличиваем производство", - сказал генеральный директор ОАО Михаил Михалев, которого цитирует пресс-служба правительства.

Что касается так называемого борщевого набора, то, по словам Николая Лешика, в стабилизационные фонды будет заложено около 122 тыс. т. Уже проведено обследование всех хранилищ.