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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ 10 ТЕПЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ ДЛЯ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ В МЕЖСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД
11:36 29.09.2023
В Беларуси определены 10 тепличных организаций, которые будут производить огурцы и томаты для нужд населения в межсезонный период. Об этом сообщил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик на совещании в правительстве.
Так, ОАО "ДорОРС" организовано производство томатов на площади 2,5 га в межсезонный период с технологией досветки.
"Мы отработаем технологию выращивания томатов в межсезонье, обучим технологов, агрономов, которые затем эти технологии распространят на другие комбинаты страны. А что касается огурцов, мы на финальной стадии. 16 октября уже будем высевать посадочный материал. Мы практически в 6 раз увеличиваем производство", - сказал генеральный директор ОАО Михаил Михалев, которого цитирует пресс-служба правительства.
Что касается так называемого борщевого набора, то, по словам Николая Лешика, в стабилизационные фонды будет заложено около 122 тыс. т. Уже проведено обследование всех хранилищ.
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