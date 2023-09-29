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ЭКОНОМИКА РБ
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 2,7 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ
11:23 29.09.2023
В бюджет Брестской области за январь-август 2023 года поступило налога на игорный бизнес в сумме более 2,7 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в сопоставимых ценах это больше, чем за аналогичный период предыдущего года на 0,38 млн рублей.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, игровой доход.
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