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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ОЖИДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ НА 2 ТЫС. ТОНН


11:09 29.09.2023

В Минсельхозпроде Беларуси в 2023 году ожидают увеличения производства рыбы на 2 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила начальник управления промышленного животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Валентина Одинцова.

По ее словам, темп роста составит около 115%.

Валентина Одинцова проинформировала, что в Беларуси производство рыбы в 2022 году составило 12,6 тыс. тонн. Разводится прудовая рыба, в основном карп порядка 75%, толстолобик около 10% и другие. Рыба ценных пород, это форель более 70%, осетр – 10%, сом 7%.

«Перспективным направлением в рыбохозяйственной деятельности нашей страны является производство рыбы ценных пород. С учетом реализации в Могилевской области в 2024-2026 годах проектов по созданию трех рыбоводных комплексов, производство рыбы к 2027 году увеличится до 18 тыс. тонн в год», - сказала Валентина Одинцова.
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