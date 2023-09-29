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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ РОСТ ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОВЫХ АВТО НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
10:53 29.09.2023
Очередь в Польшу продолжает расти: 250 легковых авто ждут выезда в Евросоюз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«В сравнении с предыдущей пятницей количество легковых автомобилей перед самым загруженным погранпереходом на пути в ЕС — польским Тересполем (Брест) — увеличилось на 100 единиц. Сотрудники его контрольных служб за минувшие сутки пропустили на свою территорию всего 35% транспортных средств от нормы», - говорится в сообщении.
Для фур наиболее загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог). За сутки его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 25% транспорта, утверждает ведомство.
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