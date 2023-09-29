ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПОДРОС НА 0,5%

10:44 29.09.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-август 2023 г. в текущих ценах составил 10327,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,5% к уровню января-августа 2022 г.