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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛАЭС НАЧАЛОСЬ КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА
10:36 29.09.2023
На Белорусской атомной станции началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, это завершающий подэтап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. В течение 15 суток он будет работать в непрерывном режиме на номинальной мощности – 100%.
Комплексное опробование должно подтвердить соответствие технологических систем, основного и вспомогательного оборудования блока проектным характеристикам и требованиям безопасности.
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