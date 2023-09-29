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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ГРЕЧИХИ И ПРОСА
10:28 29.09.2023
В Беларуси на 29 сентября 2023 года завершили уборку гречихи и проса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, гречихи намолочено 47,5 тыс. тонн при урожайности 14,6 ц/га, проса - 19,5 тыс. тонн при урожайности 19,2 ц/га.
Согласно данным, зерна намолочено 7798,2 тыс. тонн с учетом рапса, из них 6757,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 47,4 тыс. га и намолочено 366,7 тыс. тонн при урожайности 77,3 ц/га.
Собрано 14174,3 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
К настоящему времени заготовлено 117,0 тыс. тонн льнотресты.
Сельхозорганизации страны накопали 461,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,2 ц/га и 1306,5 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 450,8 ц/га.
Озимые зерновые на зерно посеяны на 1070,6 тыс. га площадей (69,6% к плану), что превышает показатели прошлого года.
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