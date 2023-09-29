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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ ПРОХОДИТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
09:57 29.09.2023
На базе учреждения здравоохранения «Брестская областная клиническая больница» 28-29 сентября в гибридном формате (в онлайн- и оффлайн формате) проходит научно-практическая школа-семинар «Лапароскопическая и малоинвазивная урология. Инновации и тенденции с точки зрения практического применения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, выездное мероприятие проводят специалисты Белорусской ассоциации урологов.
Программа школы-семинара фокусируется на современных тенденциях и инновационных подходах в диагностике и лечении пациентов с урологической патологией. Участники школы-семинара получат возможность обменяться практическим опытом применения инновационных методов диагностики и лечения. Мастер-классы по выполнению лапароскопических урологических операций проведут профессор кафедры урологии БелМАПО, д.м.н. Дмитрий Ниткин и завотделением урологии Минской областной клинической больницы, к.м.н. Павел Милошевский.
Активное внедрение высокотехнологичных и сложных методов диагностики и лечения пациентов с урологической патологией улучшает реабилитационный потенциал таких пациентов, повышает качество их жизни, повышает репродуктивные возможности и тем самым положительно влияет на демографическую ситуацию.
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