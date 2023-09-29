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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,2%


09:45 29.09.2023

В январе-августе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1942,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1761,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 136 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем в январе-августе 2022 г., молока – 490,1 тыс. тонн (на 2,2% больше), яиц получено 249 млн штук (на 10,9% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96% молока и 83,2% производства яиц.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 525,4 тыс. голов крупного рогатого скота, или 102,1% к уровню 1 сентября 2022 г., в том числе коров – 169,9 тыс. голов (100,7%). Численность свиней составила 162,7 тыс. голов, что на 9,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 95,8% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 761,9 тыс. тонн при средней урожайности 25,1 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 679,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 417,6 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 10,6 центнера.
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